Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, 25 апреля в Казани состоится Конференция качества кинопродукции, произведенной по государственному заказу в 2016 году.

Помимо татарстанских кинокритиков и кинематографистов, в программе мероприятия заявлено участие российских экспертов, среди которых названы: член Союза кинематографистов РФ, Гильдии кинокритиков России и FIPRESCI Сергей Анашкин, кинокритик Светлана Хохрякова, эксперт в области киноискусства Людмила Кукоба, кинорежиссер и сценарист Юсуп Разыков.

В общей сложности в ходе конференции планируется разобрать работы 11 татарстанских режиссеров, снятых в 2016 году по государственному заказу.