Высокую награду за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества и развитие экономических и культурных связей между Дагестаном и Татарстаном первому Президенту Республики Татарстан, Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву вручил Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.
Торжественная церемония состоялась сегодня на III Съезде народов Татарстана. Вместе с орденом Минтимер Шарипович получил в дар от дагестанского народа большой красивый кубок.
- Минтимер Шарипович - пример исторической мудрости, исторического мужества татарского народа. Он оставил после себя прекрасную работоспособную команду во главе с Рустамом Миннихановым, который является одним из эффективных руководителей среди всех субъектов Российской Федерации, - рассказал Рамазан Абдулатипов. - У нас принято чемпионам и победителям дарить кубки. Внутри этого кубка написано пожелание Минтимеру Шариповичу: «150 лет без капитального ремонта!»
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