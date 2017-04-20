В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2016 года № 756 «О переносе выходных дней в 2017 году» в 2017 году выходной день с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая.

Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 29,30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая являются днями отдыха.