Общая задолженность по заработной плате в республике уменьшилась на 2 632,5 тыс. рублей. Именно такая сумма выплачена 216 работникам предприятия Чистопольского района РТ ООО «Джукетау», осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства.
Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.
Loading...