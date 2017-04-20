Следует отметить, вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии, поэтому работа с предприятиями-должниками будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.