17 апреля начался Всероссийский VIII конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд». Это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. За 8 лет реализации проекта в адрес дирекции поступило около 38 000 работ из 85 регионов страны.

Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.

Главная тема конкурса в 2017 году - «Экология», направленная на популяризацию Года экологии в России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Номинации 2017 года:

- социальный плакат

- социальный видеоролик

Прием работ осуществляется с 17 апреля по 29 сентября 2017 года.

В номинациях конкурса участники также могут размещать работы на актуальные тематики, среди них: «Трезвая Россия» при поддержке Федерального проекта «Трезвая Россия», «Безопасность жизни», «Дорогой добрых дел», «Живи ярко», «Здоровый образ жизни», «История», «Борьба с коррупцией», «Наша культура», «Любовь», «Мир равных возможностей», «Проблемы молодежи», «Моя семья – мое богатство», «Образование»; «Правопорядок», «Моя профессия», «Спорт», «свободная тема». Официальный сайт конкурса http://tvoykonkurs.ru.