Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения. 
Главная тема конкурса в 2017 году - «Экология», направленная на популяризацию Года экологии в России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Номинации 2017 года: 
- социальный плакат 
- социальный видеоролик 

Прием работ осуществляется с 17 апреля по 29 сентября 2017 года. 
В номинациях конкурса участники также могут размещать работы на актуальные тематики, среди них: «Трезвая Россия» при поддержке Федерального проекта «Трезвая Россия», «Безопасность жизни», «Дорогой добрых дел», «Живи ярко», «Здоровый образ жизни», «История», «Борьба с коррупцией», «Наша культура», «Любовь», «Мир равных возможностей», «Проблемы молодежи», «Моя семья – мое богатство», «Образование»; «Правопорядок», «Моя профессия», «Спорт», «свободная тема». Официальный сайт конкурса http://tvoykonkurs.ru.