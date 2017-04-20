По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Сегодня ночью в Пестречинском районе РТ в результате пожара погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Информация о пожаре поступила в 2 часа ночи. На место происшествия выехали спасатели ПСЧ №126. После ликвидации пожара спасатели обнаружили в зале на полу два обгоревших тела. Как выяснилось, погибли 54-летняя хозяйка квартиры и ее 66-летний сожитель.
По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Loading...