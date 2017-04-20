Завтра в Казани состоится III съезд народов Татарстана. В этом значимом мероприятии примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня о подготовке к съезду во время онлайн-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель организационного комитета съезда народов Татарстана, председатель совета Ассамблеи народов Татарстана, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

На III съезд народов Татарстана приглашено около 1000 человек - более 700 делегатов и примерно 300 гостей.

Сегодня в Татарстане проживают представители 173 национальностей, и каждый народ будет представлен на съезде своими делегатами. Среди гостей - представители Аппарата Президента России, обеих палат Федерального Собрания, правительства РФ, Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Москвы и Санкт-Петербурга, которые занимаются вопросами межнациональных, межконфессиональных отношений, председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.

- Игнорирование или недооценка вопросов межнациональных отношений в том или ином государстве приводит к печальным последствиям. За примерами, к сожалению, далеко ходить не надо. В выступлениях представителей национально-культурных автономий мы хотели бы услышать, что их беспокоит, на что обратить большее внимание властям разных уровней, - подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Пленарное заседание съезда народов Татарстана откроется утром в «Корстоне». А вечером на сцене театра оперы и билета им. М.Джалиля состоится большой концерт, где национальные творческие коллективы нашей республики представят свои лучшие номера.