В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошли жеребьевки двух евротурниров.

В Лиге чемпионов первую пару полуфиналистов представит мадридское дерби: «Реал» встретится с «Атлетико». Во втором полуфинале сойдутся французский «Монако» и итальянский «Ювентус». Так что основные фавориты смогут встретиться лишь в финале. Первые матчи пройдут 2-3 мая (по договоренности клубов), вторые – 9-10 мая. Финал намечен на 3 июня в Кардиффе.

В Лиге Европы голландский «Аякс» сыграет в первом полуфинале с французским «Лионом», а во втором полуфинале сойдутся английский МЮ и «Сельта» из Виго. Первые матчи турнира пройдут 4 мая в Амстердаме и Виго, а ответные – 11 мая – в Лионе и Манчестере. Финал пройдет 24 мая в Стокгольме.