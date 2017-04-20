Рейды состоятся в следующих частях города: Проспект Победы – Дубравная, Проспект Победы – Ак. Глушко, Н.Назарбаева – Петербургская, Копылова – Кошевого. Выявлять нарушителей будут с 14.00 до 18.00, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РТ.
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