Рейды состоятся в следующих частях города: Проспект Победы – Дубравная,  Проспект Победы – Ак. Глушко, Н.Назарбаева – Петербургская, Копылова – Кошевого. Выявлять нарушителей будут с 14.00 до 18.00, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РТ. 