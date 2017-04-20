Учреждения здравоохранения Татарстана получили ключи от 50 машин скорой помощи.
Ключи от новых машин скорой помощи вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в церемонии вручения принимал участие министр здравоохранения республики Адель Вафин, сообщает пресс-служба Президента РТ. Вручение состоялось перед зданием Казанской ратуши. Лидер РТ отметил, что система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем. Напомним, что в этом году планируется приобрести 97 машин скорой помощи. На сегодняшний день предоставлены 50 автомобилей.
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