Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн. рублей.

Ранее вкладчики не могли попасть в список кредиторов, поскольку не было информации о денежных переводах. Об этом сообщает ИА «Татар - информ». Клиенты инвестиционной компании ООО «ИК "ТФБ Финанс"», расторгшие договоры и

попытавшиеся перевести денежные средства на счета в Татфондбанке, смогут получить страховые возмещения.

Министерством экономики Республики Татарстан в рамках взаимодействия с клиентами ООО ТФБ «Финанс» были выявлены случаи расторжения договоров доверительного управления с направлением денежных средств на счета, открытые в ПАО «Татфондбанк». Из-за отсутствия информации о статусе денежных средств, возвращенных в результате расторжения договоров доверительного управления, такие граждане не могли получить страховое возмещение через банки-агенты,

действующие от имени АСВ и за его счет, а также войти в реестр кредиторов. Министерством экономики Республики

Татарстан совместно с АСВ проведена работа, по результатам которой такие граждане уже сегодня имеют право получить денежные средства в пределах суммы страхового возмещения (до 1,4 млн. рублей)», – указывается в сообщении ведомства.

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии министерства экономики РТ (843) 524−90−90.