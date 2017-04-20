Кирпичики мироздания нелинейного волнового мира - так можно назвать солитоны. Эти частицеподобные импульсы существуют в невидимом мире электромагнитных волн, волн в атмосфере, океане и космическом пространстве и приносят массу хлопот человечеству. К примеру, гигантские волны-убийцы, которые внезапно рождаются в океане и иногда топят корабли – «проделки» солитонов, результат их взаимодействия.

В Казанском федеральном университете 14-15 апреля проходил Международный симпозиум «Нелинейные волновые структуры в комплексных сплошных средах, включая атмосферу, гидросферу и космическую плазму», посвященный этим пока еще недостаточно изученным вездесущим псевдочастицам. Российские и зарубежные ученые собрались на воркшоп, чтобы обсудить теоретические вопросы, связанные с аналитическим описанием и моделированием динамики волновых структур солитонного типа в космической плазме, в том числе вблизи таких компактных астрофизических объектов, как «белые карлики», цунами в океане, волновых возмущений на границах атмосферных фронтов, вспышечной активности на Солнце…

«Волновые возмущения солитонного типа возникают и в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой и ионосферой Земли и влияют на состояние космической погоды, функционирование техники, и на биологические объекты, включая нас, людей, – говорит участник симпозиума, профессор Тбилисского государственного университета, ведущий специалист в области аналитического и численного анализа ионосферных и магнитосферных процессов Олег Харшиладзе. - Прогнозировать такие явления мы сможем, только научившись понимать их физику и адекватно моделировать. Это необходимо, чтобы в интенсивных потоках информации, которую мы получаем со спутников с околоземной орбиты, суметь отыскать и правильно интерпретировать нужную. Российская наука, и в первую очередь Казанский университет, нам очень помогают решать вопросы, связанные с изучением космических процессов».

Сложнее всего прогнозировать возникновение солитонов, когда они обусловлены «стечением обстоятельств», то есть наличием сразу нескольких причин, каждая из которых сама по себе не могла бы спровоцировать их рождение. Например, 25-30 метровые волны-убийцы в морях и океанах, о которых увлекательно рассказал в своем докладе профессор из Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород) Ефим Пелиновский, чаще всего появляются внезапно в отличие от цунами, и могут погубить корабль или смыть в море людей с палубы или нефтяной платформы.

«Объекты, открытые еще в конце XIX века голландскими учеными Кортевегом и де Вризом и получившие впоследствии название солитонов, представляют собой уединенные волны, которые устойчивы во взаимодействиях с себе подобными, - говорит председатель Программного комитета симпозиума, профессор Института физики КФУ Василий Белашов, - И в этом смысле они представляют собой кирпичики мироздания в волновом мире – точно так же, как элементарные частицы есть кирпичики мироздания мира вещественного, а некоторые математические модели, описывающие динамику солитонов, дают адекватное описание и взаимодействия микрочастиц».