Идет вторая половина апреля, но за окном погода больше напоминает зимнюю. А ведь самое время весеннего половодья. Об особенностях нынешнего апреля рассказывает наш постоянный эксперт - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

С переходом температуры к положительным значениям в апреле происходят все этапы развития ледовых явлений и вскрытия рек и водохранилищ. Сначала наблюдаются выход воды на лед, ледостав с промоинами, образуются закраины, лед темнеет почти до черноты, а затем поднимается. Начинается подъем уровней воды.

Нынче уровни воды на реках и водохранилищах Татарстана повсеместно наблюдаются на отметках ниже опасных значений. Сейчас на малых реках республики продолжается спад паводочной волны. На Куйбышевском водохранилище продолжается весеннее наполнение. Отметка горизонта воды у Казани, по данным гидрологического поста «Верхний Услон» на 18 апреля, составила 52 метра Балтийской системы, что почти на метр ниже отметки прошлого года на эту дату.

Ожидаемые даты очищения акватории Куйбышевского водохранилища ото льда ожидаются в сроки, близкие к среднемноголетним, которые приходятся на 25 - 30 апреля.

Из-за отсутствия активного тепла нынче половодье проходит довольно спокойно. А апрель преподнес во второй половине сюрприз - вместо ожидаемого тепла весна перешла в стадию затяжного похолодания. В центральные районы Европейской части России началось вторжение арктической воздушной массы. И над территорией Татарстана «коса нашла на камень»: холодный воздух с севера встретил сопротивление теплых циклонов с юга, произошло обострение процесса. В зоне фронтальных разделов прошли обильные осадки - дожди, временами с мокрым снегом. Не обошлось и без метелей и холодного порывистого северо-восточного ветра до 20 м/с. В середине недели местами вновь улегся снежный покров, образовалась гололедица, что повлекло осложнение обстановки на дорогах. До конца этой недели ожидается усиление холодного антициклона с северо-запада. Осадки пойдут на спад, распогодится, однако в ясные ночи еще ожидаются отрицательные температуры. По расчетам, тепло начнет возвращаться в последней пятидневке апреля.

А народные приметы этих дней продолжают красочно отражать бурные дни половодья.

21 апреля наступает «яростный Родион - ревучие воды», про который еще говорили: «Апрельской вешней воды и царь не уймет». Помимо бурного половодья в день Родиона было и напоминание о начале весенних работ: «Родион воды принес - ставь соху пахать под овес». В этот день крестьяне совершали первый выезд в поле, а также судили о летней погоде: какое утро было в этот день, таким обещало быть и лето.

23 апреля отмечается Руфов день. «На святого Руфа путь рушится», наступает распутица.

24 апреля - день Антипа Половода. Издревле замечали, что к этому дню реки обязательно вскрываются и вода бывает в разливе. Вскрытие рек на Антипа также обещает хороший урожай и благополучное лето. Но была и примета, сулящая недоброе: «Если на Антипа воды не разлились, лето будет холодное, а урожая не будет». Народные приметы апреля прямо так и говорят:«По Антиповой воде о хлебушке гадай», «Антип без воды - закрома без зерна».

Труженики села и городские любители огородов уже скучают по земле. Но переживать, что весна припозднилась, не стоит. 25 апреля приходит Василий Парийский, который в любом случае «землю парит». Пар от земли поднимается теплый и животворный. Весна пришла, всем пора на поля!