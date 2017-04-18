Красная ковровая дорожка становится традицией для премии телеканала. По ней, словно голливудские звезды, перед началом концерта проходят наши артисты. А собравшиеся на церемонии зрители любят и ценят родных исполнителей не меньше, а даже больше, чем зарубежных. Красная ковровая дорожка дает возможность стать еще ближе к кумирам - тут берут автографы и фотографируются с ними.

Артисты в свою очередь влюбляют в себя зрителей не только качественным исполнением, но и ярким шоу в момент прибытия на церемонию. Так, одни певцы приезжали на эффектных иномарках, а другие - на байках. Например, певица и актриса Ляйсан Махмутова вместе с молодой артисткой Региной Тимербулатовой оседлали железных коней одного из казанских байк-клубов.

Подготовили сюрпризы и организаторы премии. Учитывая, что мероприятие было посвящено юбилею телеканала, сцена была оформлена в виде торта с надписью «5 яшь» - «5 лет». Это позволило артистам сделать свои номера еще более оригинальными - певцы появлялись на разных ярусах своеобразного торта. Этим приемом воспользовалась, к примеру, Гульназ Баталова, которая открывала концерт с песней «Мирас».

Особое внимание зрители, конечно же, обращали на костюмы артистов. И поводов для восторга было немало. Певица Индива, к примеру, устроила парад невест, а Ландыш Нигматзянова явилась в образе египетской царицы. Последняя, между прочим, и в том году удивила аудиторию золотым облегающим нарядом. Кроме того, настоящую музыкальную терапию в костюмах докторов устроили популярные певцы и заслуженные артисты Татарстана Гузель Уразова и Ильдар Хакимов.

Стоит отметить, что выступления всех артистов были театрализованными, смотрелись очень эффектно. 

Свои заслуженные награды получили как молодые исполнители, так и мэтры татарской эстрады. Это конечно же Салават, Зайнап Фархетдинова и Хания Фархи. А статуэтку «За вклад и развитие татарской музыки» передали народной артистке Флере Сулеймановой. 

- У каждого народа есть свои ценности, значимость которых с годами лишь увеличивается. Для татарского народа это песня, которая передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. И легендарные исполнители смогли донести до слушателя всю ценность этого вида искусства, связав поколения. Одной из таких является Флера Сулейманова - живая легенда! Несмотря на то что ее выступление на церемонии было запланированным, по медицинским показаниям она не смогла присутствовать на нашем мероприятии. Но тем не менее приз премии «За вклад и развитие татарской музыки» ей будет передан, - отметила главный редактор телеканала Лилия Кадырова.

Не остались без статуэтки и ведущие премии. За нее боролись ведущий передачи «Тәмле көрәш» Булат Байрамов, ведущий передачи «Топ-клип» Айрат Ильясов, ведущая передачи «Шоубез» Иркә, ведущий передачи «ҖырлаОКе» Рифат Зарипов и ведущие хит-парада «Музыкаль каймак» Айваз Садыров и Назлыгуль Султанова. В результате награда «Лучший ведущий ТМТВ» досталась Булату Байрамову.