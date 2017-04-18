На II ежегодной музыкальной премии телеканала TMTV определили лучших исполнителей татарской эстрады. 15 апреля артистов на красной ковровой дорожке встречали благодарные почитатели их таланта.

Красная ковровая дорожка становится традицией для премии телеканала. По ней, словно голливудские звезды, перед началом концерта проходят наши артисты. А собравшиеся на церемонии зрители любят и ценят родных исполнителей не меньше, а даже больше, чем зарубежных. Красная ковровая дорожка дает возможность стать еще ближе к кумирам - тут берут автографы и фотографируются с ними.

Артисты в свою очередь влюбляют в себя зрителей не только качественным исполнением, но и ярким шоу в момент прибытия на церемонию. Так, одни певцы приезжали на эффектных иномарках, а другие - на байках. Например, певица и актриса Ляйсан Махмутова вместе с молодой артисткой Региной Тимербулатовой оседлали железных коней одного из казанских байк-клубов.

Подготовили сюрпризы и организаторы премии. Учитывая, что мероприятие было посвящено юбилею телеканала, сцена была оформлена в виде торта с надписью «5 яшь» - «5 лет». Это позволило артистам сделать свои номера еще более оригинальными - певцы появлялись на разных ярусах своеобразного торта. Этим приемом воспользовалась, к примеру, Гульназ Баталова, которая открывала концерт с песней «Мирас».

Особое внимание зрители, конечно же, обращали на костюмы артистов. И поводов для восторга было немало. Певица Индива, к примеру, устроила парад невест, а Ландыш Нигматзянова явилась в образе египетской царицы. Последняя, между прочим, и в том году удивила аудиторию золотым облегающим нарядом. Кроме того, настоящую музыкальную терапию в костюмах докторов устроили популярные певцы и заслуженные артисты Татарстана Гузель Уразова и Ильдар Хакимов.

Стоит отметить, что выступления всех артистов были театрализованными, смотрелись очень эффектно.

Свои заслуженные награды получили как молодые исполнители, так и мэтры татарской эстрады. Это конечно же Салават, Зайнап Фархетдинова и Хания Фархи. А статуэтку «За вклад и развитие татарской музыки» передали народной артистке Флере Сулеймановой.

- У каждого народа есть свои ценности, значимость которых с годами лишь увеличивается. Для татарского народа это песня, которая передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. И легендарные исполнители смогли донести до слушателя всю ценность этого вида искусства, связав поколения. Одной из таких является Флера Сулейманова - живая легенда! Несмотря на то что ее выступление на церемонии было запланированным, по медицинским показаниям она не смогла присутствовать на нашем мероприятии. Но тем не менее приз премии «За вклад и развитие татарской музыки» ей будет передан, - отметила главный редактор телеканала Лилия Кадырова.

Не остались без статуэтки и ведущие премии. За нее боролись ведущий передачи «Тәмле көрәш» Булат Байрамов, ведущий передачи «Топ-клип» Айрат Ильясов, ведущая передачи «Шоубез» Иркә, ведущий передачи «ҖырлаОКе» Рифат Зарипов и ведущие хит-парада «Музыкаль каймак» Айваз Садыров и Назлыгуль Султанова. В результате награда «Лучший ведущий ТМТВ» досталась Булату Байрамову.