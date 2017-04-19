С 10 апреля от железнодорожного вокзала «Казань-1» начали ездить бесплатные микроавтобусы до автовокзалов «Южный» и «Восточный».

С помощью такой меры в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ собираются ликвидировать нелегальные автобусные перевозки.

Ежедневно в каждом направлении курсируют по два бесплатных автобуса. Они отправляются по мере наполнения, передает ИА «Татар-информ».

Теперь, выходя из центрального здания вокзала «Казань-1», пассажиры сразу видят бесплатные автобусы, которые довезут до автовокзалов без остановок по городу.

«Борьба с нелегальными перевозками идет постоянно, это проблема не только Татарстана, но и всей страны, когда под видом заказных отправляются регулярные автобусы. Двери автовокзала открыты для всех, а нелегальная площадка будет ликвидирована», - заверил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров.

Автобусы отвозят пассажиров с центрального железнодорожного вокзала ежедневно с утра до вечера и совершенно бесплатно.