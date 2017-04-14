На улице сейчас не самые приятные дни. Зима вернулась, испытывает нас ветрами, холодами, снегами. Чтобы противостоять этому, надо приготовить на обед что-нибудь существенное, мясное, а на десерт подать сытное, клубничное.

Перепелиные гнездышки

Ингредиенты на 6 человек: говяжий фарш - 700 г, перепелиные яйца - 6 шт., куриное яйцо - 1 шт., свежий кабачок - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., помидоры черри - 18 шт., твердый сыр - 100 г, сметана - 1 стакан, соль, перец, любимые приправы, например, аджика и хмели-сунели.

Отварить перепелиные яйца, остудить в холодной воде, очистить. Кабачок натереть на крупной терке, лук очистить и измельчить. Сыр натереть и смешать со сметаной. Говяжий фарш смешать с натертыми овощами, куриным яйцом, солью и приправами. После разделить на шесть равных частей, скатать из них крупные шарики. В середине каждого сделать вмятину, вдавить в нее по одному отварному перепелиному яйцу. Поверх разложить по три помидорки и залить сметанно-сырным соусом. Запекать в духовке при температуре 180 градусов до образования румяной корочки примерно 30 минут.

Подавать с отварным рисом или отварными овощами: брокколи, цветной капустой, морковью и стручковой фасолью.

Творожно-клубничная запеканка

Ингредиенты: творог - 500 г, яйца куриные - 4 шт., сахарный песок - 0,5 стакана, соль - 1 щепотка, ваниль - 1 пакетик (2 г), сода на кончике ножа, манная крупа - 3 ст. ложки, сливочное масло - 100 г, печенье бисквитное - 200 г, клубника - 5 - 10 шт.

Творог смешать с яйцом, сахаром, манкой, солью и содой. Печенье растолочь, смешать со сливочным маслом и выложить этой массой дно формы для запекания. Залить печенье творожной начинкой. Клубнику разрезать на кусочки и красиво разложить по творогу. Выпекать запеканку час при температуре 180 градусов. При подаче украсить листиками свежей мяты.

Приятного аппетита!