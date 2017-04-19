Завтра во Дворце культуры «Юность» в Казани состоится I всероссийский фестиваль-конкурс «Туган телем - Тукай теле» («Родной язык - язык Тукая»), посвященный 131- летию Габдуллы Тукая.

Тукай заложил основу новой национальной поэзии, является одним из основоположников современного татарского языка. Творческая деятельность поэта продолжалась всего восемь лет, но он внес огромный вклад в культуру: более 400 стихов, 9 поэм, около 350 рассказов, очерков и воспоминаний.

Фестиваль-конкурс «Родной язык - язык Тукая» стал доброй традицией и проводится на протяжении нескольких лет. Изначально в нем принимали участие малыши из детских садов и учащиеся школ микрорайона Казани в возрасте от 5 до 14 лет. Затем фестиваль-конкурс вышел за рамки микрорайона и стал открытым районным. В 2016 году среди участников были представители Зеленодольска, Высокогорского, Атнинского, Балтасинского, Арского муниципальных районов РТ, а также Ульяновской области и Республики Марий Эл, передает ИА «Татар-информ».

Сегодня фестиваль-конкурс вышел на всероссийский уровень. Организаторы ставят целью сохранение родного языка, культурных ценностей и воспитание любви к народному искусству, выявление талантливых и одаренных детей, развитие у них актерских способностей, формирование эстетического вкуса.

Фестиваль-конкурс проводится в трех номинациях: вокал, художественное слово и литературный театр. В нем принимают участие дети в четырех возрастных категориях: 5 - 7 лет, 8 - 11 лет, 12 - 15 лет, 16+.

Среди партнеров фестиваля Татарский ТЮЗ, Татгосфилармония, театр Камала.