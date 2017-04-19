Весенний охотничий сезон в республике довольно короток: он продлится всего 10 дней - с 22 апреля по 1 мая включительно. О его особенностях рассказал в ходе пресс-конференции начальник отдела лицензирования Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ Ринат Чиспияков.

Весенний сезон приходится на период размножения животных, а также пролета птиц, потому в это время охота сопряжена с рядом ограничений. Запрещено добывать крупного зверя, тетеревов, краснокнижных серых гусей, вальдшнепов на утренней тяге. В процессе охоты нельзя пользоваться нарезным оружием, а собак можно использовать лишь для подачи дичи. Разрешено охотиться на водоплавающих птиц - селезней и вальдшнепов, но также с некоторыми ограничениями.

Первых можно добывать в количестве не более двух на одного охотника в день, вторых - не более трех.

Нарушителей ожидает наказание в виде штрафа на сумму до 5 тысяч рублей. Впрочем, как показывает практика, многих это не останавливает - так, за 2016 год к ответственности были привлечены 600 человек, общая сумма штрафов составила 1 млн рублей.

Кстати, ветеринарные службы возьмут у добытых в охотничьих угодьях охотниками птиц мазки на пробы на птичий грипп: существует вероятность, что болезнь могла быть занесена пернатыми в Татарстан из Средиземноморья и южных регионов.