С наступлением весны мы обновляем свой гардероб, в том числе покупаем обувь. А что делать, если дома вы обнаружили, что приобретенные туфли или сапоги не подходят по размеру? Можно ли вернуть потраченные денежные средства, если обувь так и не носили ни разу? Как сделать обмен на пару нужного размера?

На вопрос нам подробно ответили специалисты Роспотребнадзора по РТ. Если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, потребитель вправе обменять его на аналогичный у продавца, у которого этот товар был приобретен. Это право дается в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 25 Закона РФ от 7.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей».

В случае если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы (п. 2 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Таким образом, потребитель не вправе предъявить требование о возврате денежных средств ранее требования об обмене товара надлежащего качества, не подходящего потребителю по указанным выше причинам.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки (абз. 2 п. 1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Однако обмен непродовольственного товара надлежащего качества производится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания (абз. 3 п. 1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Таким образом, если обувь не подошла по размеру, не была в употреблении, сохранены ее товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ или свидетельские показания, потребитель имеет право на обмен товара, а если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения к продавцу, то на возврат денежных средств, уплаченных за товар.