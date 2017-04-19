На вопрос нам подробно ответили специалисты Роспотребнадзора по РТ. Если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, потребитель вправе обменять его на аналогичный у продавца, у которого этот товар был приобретен. Это право дается в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 25 Закона РФ от 7.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей». 

В случае если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы (п. 2 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Таким образом, потребитель не вправе предъявить требование о возврате денежных средств ранее требования об обмене товара надлежащего качества, не подходящего потребителю по указанным выше причинам.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки (абз. 2 п. 1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Однако обмен непродовольственного товара надлежащего качества производится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания (абз. 3 п. 1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Таким образом, если обувь не подошла по размеру, не была в употреблении, сохранены ее товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ или свидетельские показания, потребитель имеет право на обмен товара, а если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения к продавцу, то на возврат денежных средств, уплаченных за товар.