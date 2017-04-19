В Оксфорде ученые Института истории им. Марджани Академии наук РТ представили научный труд «Золотая Орда в мировой истории».

Презентация прошла в рамках международной научной конференции «Татары в мировой истории». Серьезная монография, переведенная на английский язык, была подарена Бодлианской библиотеке Оксфордского университета - старейшей библиотеке Европы. Вместе с этой книгой в дар библиотеке была передана семитомная фундаментальная монография «История татар», которая тоже переведена на английский язык. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», рассказал директор Института истории им. Марджани Академии наук РТ, вице-президент Академии наук РТ, доктор исторических наук Рафаэль Хакимов.

- Книгу «Золотая Орда в мировой истории» мы готовили совместно с Оксфордским университетом, нам удалось собрать лучшие научные силы Европы вокруг этой темы. Сам этот факт говорит о том, что в Европе есть интерес к истории татар, Татарстана. В работе над монографией приняли участие 44 ученых из разных стран. Приятно, что команда ордынцев, как мы их называем, растет и в Европе, и в России. Это ученые разных школы, направлений, возрастов, но все они очень тщательно работают на основе архивных документов, результатов археологических раскопок, - отметил Рафаэль Хакимов. - В свое время Гумилев писал, что появилась и гуляет по миру черная легенда о татарах, в этой истории очень много лжи, мифов и подтасовок. Повернуть общественное мнение в другую сторону очень сложно. Поэтому наш большой совместный труд - это значительный шаг в продвижении правдивой истории о татарах.

- Для вас были какие-то открытия в трудах коллег?

- Самое главное открытие - никогда не было противостояния русских и татар по этническим признакам. Я об этом догадывался, но здесь появились документальные подтверждения. Восстания русских, которые представлялись нам как антиордынские выступления, на поверку оказались выступлениями против своих же князей, которые вводили дополнительные поборы. Конечно, был недолгий период христианизации до Екатерины Второй. Там были межконфессиональные конфликты. Но в остальные времена антагонизма между православными и мусульманами не было. Если случались столкновения, то это были политические споры.

Сегодня в научном мире уже никто не говорит о татаро-монгольском иге, и даже из учебников истории этот термин исключен. Но нужно работать дальше: надо продолжать расшифровывать, что такое Ордынская Русь, что такое татаро-русские отношения в эпоху Золотой Орды. Наверное, в следующей работе мы именно на это обратим внимание.

- Планируете представить «Золотую Орду в мировой истории» в других странах?

- Да, планируем презентации в ведущих университетах Европы, например в Сорбонне. Кстати, впервые интерес к влиянию Золотой Орды на Европу проявили именно ученые Сорбонны. Так исторически сложилось, что Париж всегда был ближе к России, татарам, и тюркология там была развита.