На следующей неделе - 24 и 25 апреля - в Казани впервые пройдет форум граждан «Сообщество», который соберет активистов и некоммерческие организации со всего Приволжского федерального округа.

Форум «Сообщество» организуется Общественной палатой РФ в каждом федеральном округе. В нынешнем году аналогичные мероприятия в Ярославле и Красноярске собрали более 3000 участников. В прошлом году по всей России в них приняли участие более 7000 человек.

Участников казанского форума ожидают образовательная и дискуссионная программы, в том числе и для подростков от 12 до 18 лет. Так, например, один из участников форума, член ОП РФ Павел Сычев презентует инициированную им всероссийскую акцию #АгроМания. Она направлена на помощь сельским библиотекам, а именно на сбор книг для них.