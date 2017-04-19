24 апреля из Республики Татарстан на поиски пропавших без вести во время Великой Отечественной войны бойцов отправятся поисковые отряды региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество». Они примут участие в экспедициях в Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской и многих других областях нашей Родины, где проходили ожесточенные бои. Отправятся на поиски и студенческие отряды из вузов Казани.

Чуть раньше остальных, 15 апреля, в экспедицию отправился командир поискового отряда «Химик» КНИТУ, председатель Казанского объединения студенческих поисковых отрядов Андрей Мордвинов. Накануне отъезда он рассказал «КВ», как возвращается память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

- В год мы, участники отряда «Химик», совершаем до четырех экспедиций. Чтобы увековечить память о бойцах, отправляемся в различные точки России сразу, как растает снег. В основном в Ленинградскую область. Шесть лет подряд ездили в Республику Беларусь. Удалось побывать и на Курильских островах - там прошла последняя битва Второй мировой войны, в которой участвовали наши солдаты после капитуляции Германии. В этот раз на поиски останков солдат, пропавших без вести, отправляемся под Выборг. Выборгский район Ленинградской области находится на границе с Финляндией. На этой территории можно найти останки бойцов, воевавших начиная с 1939 года.

В прошлом году под Выборгом нашли медальон солдата. Это маленькая капсула, внутрь которой в годы войны вкладывали бумагу с данными бойца. Однако было суеверие: заполнил смертный медальон - пошел в бой и погиб. Именно поэтому многие не записывали сведения о себе. В находке под Выборгом тоже не было ни имени, ни фамилии солдата. Была лишь запись с просьбой сообщить отцу о смерти с указанием адреса. Видимо, боец не заполнил медальон перед боем так, как положено, но в последние минуты жизни написал эту записку. К сожалению, выяснилось, что отец бойца, написавшего записку, погиб во время блокады Ленинграда. Сейчас ведутся поиски других родственников.

- Долго ли продлится экспедиция?

- Сама экспедиция под Выборг продлится две недели. Я и еще несколько ребят отправляемся туда раньше на неделю с разведкой. Мы подготовим местность к поискам, узнаем, где можно добыть дрова, воду, поставим лагерь. После приедет наш основной состав, начнутся сами поисковые работы. К нам присоединятся и другие отряды. Нам, жителям Татарстана, нужно отправляться в поисковую экспедицию в другой регион. А жители, например, Ленинградской области могут просто выйти в огород и найти вещи времен войны.

- Приходилось ли вести поиски на территории, где уже стоят дома, живут люди?

- В первую мою экспедицию одна бабушка пришла к нам, поисковикам, и попросила найти у нее в огороде останки трех офицеров. Мы начали искать и помимо трех офицеров нашли еще 29 погибших воинов. У одного из них была медаль «За отвагу». Как выяснилось, парню в то время был всего 21 год.

- Как вы ищете останки солдат, вещи, оставшиеся со времен войны?

- Обычно мы приезжаем в лес, уже выяснив, что где-то там лежит боец. Многие люди ездят в конкретные места, чтобы узнать судьбу без вести пропавшего родственника. Перед поездкой мы изучаем архивы, потом работает разведка. Начинаем поиски с помощью щупа. Это такие большие штыри с острым наконечником. Ими мы прощупываем землю. По звуку пытаемся определить, на что наткнулись - камень, дерево или железо. В первое время было сложно определить, камень там или металл, но потом слух обостряется. Если нашли металл или что-то похожее на останки, то раскапываем аккуратно. Также в каждом отряде есть металлоискатель. Если он подает сигнал, то это может быть каска, а может быть и взрывоопасный предмет.

- А если это граната?

- Главный принцип: не знаешь - не трогай, а если знаешь, то тем более не трогай. Гранаты, снаряды, мины действительно попадаются. Но вероятность взрыва мала. Не только потому, что прошло много времени, но и потому, что мы четко соблюдаем технику безопасности. Ведь все наши поисковики проходят серьезную подготовку. Нащупав с помощью приборов неизвестный объект, мы аккуратно начинаем его раскапывать. Миноискатель четко показывает границы предмета. Очищая вещь от земли, мы стараемся не пропустить ни одну деталь. Если видим, что это взрывоопасный объект, то ставим рядом с ним флажок, сообщаем специализированным органам и оставляем его в покое.

- Как ведется опознание останков погибшего солдата?

- Есть несколько способов. Во-первых, медальон, о котором я уже рассказал. Если он содержит бумагу со сведениями, то можно с большой вероятностью узнать, кому он принадлежал. Однако в некоторых вместо данных оказываются спички или иголки. Бывает, что медальон потрескался, бумага намокала, прочитать надпись просто так невозможно. Тогда мы ее сканируем и обрабатываем с помощью компьютерных программ. Осветляя или затемняя картинку, можно различить буквы. Также бойца можно узнать по медали. У каждой есть номер. Запросив его в архиве, получаем информацию о награжденном. Еще один способ - личные вещи. На войне у всех они были одинаковые, поэтому на них оставляли инициалы. Однако бойцы часто обменивались вещами друг с другом, и этот метод считается не самым лучшим.

- Какие вещи военных лет удается найти?

- Если мы находим вещь рядом с солдатом, то захораниваем ее вместе с ним. Делаем это в конце экспедиции. Если рядом с находкой нет останков бойца, то используем вещь при организации выставок. Так, у нас есть фляжка, найденная на Курильских островах. Одна из самых интересных вещей среди наших находок - каска с гребешком. Такие использовали до Великой Отечественной войны, и в простонародье их называют халхинголками. Но больше всего мне запомнилась первая найденная мною вещь - саперная лопата. Она была вся пробита пулями. Тогда пришло понимание, насколько тяжело было людям в годы войны. Если металл не выдержал пуль, то каково приходилось бойцам, в которых эти пули вонзались.

- Как реагируют люди, когда узнают информацию о своем без вести пропавшем родственнике?

- Можно задаться вопросом, для чего мы проводим поиски. Ведь много времени прошло, кажется, никто никого уже не ждет. Но это не так! В 2013 году коллега-поисковик попросил посмотреть данные бойца из Татарстана. Я открываю бумагу из медальона, а там данные бойца из родной деревни моего отца, который приходится мне родственником. Те чувства, что я испытал, не описать словами. Я понял, что каждый человек должен такое испытать.

А вот другой случай - под Смоленском поисковики нашли останки бойца и связались с его сыном. Оказалось, когда в годы войны пришла бумага о том, что его отец пропал, жители села начали думать, что он предатель. Тогда без вести пропавший считался перебежчиком на другую сторону. Сын долгие годы защищал честь отца и вот наконец смог сделать это с помощью официальных данных.

Вся найденная информация о защитниках нашей Родины, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, записывается в обобщенном компьютерном банке данных.