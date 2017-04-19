В период подготовки и празднования Дня Победы будет ограничиваться движение в центре Казани.

Так, 3, 5 и 7 мая с шести вечера до полуночи нельзя будет проехать по улицам Карла Маркса, Пушкина, Театральной, Лобачевского, Карла Фукса, Дзержинского, Горького и Толстого.

Кроме того, с часу ночи 7 мая до одиннадцати вечера 10 мая невозможно будет проехать по улице Театральной.

Также накануне Дня Победы перекроют площадь Тысячелетия и улицу Баумана (от Профсоюзной до Батурина). Ограничение будет действовать с часа ночи 8 мая до восьми утра 10 мая.

С вечера 8 мая перекроют улицы Карла Маркса, Пушкина, Театральную, Лобачевского, Дзержинского, Горького и Толстого. Ограничение продлится чуть больше суток - с семи вечера 8 мая до восьми вечера 9 мая.

9 мая движение будет ограничено с самого утра в связи с проведением военного парада и акции «Бессмертный полк». Поэтому нельзя будет проехать с семи утра до пяти вечера по улицам Декабристов, Ташаяк, а также по Право-Булачной и Лево-

Булачной от площади Тысячелетия до Чернышевского. В тот же период ограничат движение на Кремлевской набережной и по Ленинской дамбе в сторону площади Тысячелетия.

Ряд улиц перекроют с семи утра до восьми вечера в День Победы. Среди них - Карла Маркса, Лобачевского, Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского, Кремлевская, Университетская и Профессора Нужина.

Проспект Ямашева от улицы Короленко до улицы Мусина перекроют 9 мая с 16.00 до 23.00. А с 18.00 8 мая до часа ночи 10 мая нельзя будет проехать по улицам Бондаренко и Волгоградской, сообщает ИА «Татар-информ».