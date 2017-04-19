С начала года в Казани зафиксировано 689 мошенничеств, из которых в 443 злоумышленники использовали интернет и средства сотовой связи.

Наиболее часто совершаются телефонные мошенничества. Практика показывает, что жертвами таких преступлений становятся все слои населения, независимо от социального положения и возраста.

Начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела полиции «Московский» УМВД России по городу Казани Айдар Кначуков привел данные по телефонным мошенничествам. За три месяца этого года в Казани зафиксировано 57 случаев вымогательства денег с помощью ложных СМС - сообщений о якобы блокировке банковской карты. Потерпевшие в страхе потерять денежные средства со счетов сообщают мошенникам реквизиты своих карт.

Мошенники - это тонкие психологи. Преступники умело манипулируют сознанием жертв, вынуждая добровольно передать им деньги.

- Как правило, злоумышленник звонит жертве и представляется родственником. Сообщает, что в данный момент он задержан сотрудниками полиции за совершение какого-либо преступления, но есть возможность за вознаграждение решить вопрос, - рассказывает Айдар Кначуков. - В результате жертва переводит деньги на сообщаемый злоумышленником номер мобильного телефона либо передает их третьему лицу.

Желая сэкономить при покупке нужных вещей, люди нередко становятся жертвами интернет-мошенничеств. Сегодня существует множество сайтов, которые предлагают дешевые товары и услуги. Мошенники же применяют определенные уловки, в результате которых покупатель при переводе средств с банковской карты невольно сообщает злоумышленникам реквизиты своего счета.

Во избежание денежных потерь начальник отделения по раскрытию мошенничеств УМВД России по городу Казани Ильдар Вафин рекомендует потенциальным покупателям перед сделкой постараться получить как можно больше сведений о продавце или интернет-магазине.

Социальные мошенничества - еще один из популярных в наше время видов мошенничеств. Так, с начала года в Казани зарегистрировано 7 таких преступлений.

Аферисты, злоупотребляя доверием жертвы, представляются сотрудниками социальных служб или каким-либо образом вызывают жалость. Как правило, жертвами становятся пенсионеры. Так, в начале апреля сотрудники полиции задержали жителя Сызрани, который путем обмана забрал у 75-летней пенсионерки более 1 млн рублей. Он предложил ей купить верхнюю одежду, пояснив, что вырученные средства с продажи должен якобы потратить на лечение своего родственника. И сердобольная пенсионерка сняла со своего банковского вклада все денежные средства