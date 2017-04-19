Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород названы самыми комфортными городами России.

Такие выводы следуют из доклада, подготовленного в Уральском отделении Российской академии наук, передает Русская служба Би-би-си.

Рейтинг городов России составлен по уровню комфортности для проживания. Ученые оценивали этот уровень по 25 различным показателям, среди которых наличие метро, налаженность авиасообщения, количество вузов и театров в городе.

В конце рейтинга оказались Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск. По мнению исследователей, условия жизни там наименее комфортны. В тройке лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Казань. Столица России заняла лидирующее место с большим отрывом.

Более комфортными условиями для жизни отличаются города Европейской части России. Транспортная доступность, по словам ученых, позволяет им развиваться быстрее.

В России сейчас 1100 городов, в которых проживают 73% населения страны. Авторы исследования проанализировали ситуацию в 35 городах, население которых превышает 500 тысяч человек. В этих городах проживают около трети россиян - 46 млн человек. В крупных городах ниже безработица, больше возможностей для трудоустройства, более развит малый бизнес, выше средний уровень образования.

Кстати, Москва признана городом с наиболее развитой инфраструктурой благодаря разветвленной сети метро и развитому авиасообщению. За столицей России идут Казань и Набережные Челны - эти города смогли расширить дорожную инфраструктуру и эффективно борются с пробками, уверены ученые.