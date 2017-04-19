В поселке Юдино в последние годы происходят непонятные вещи с объектами детского досуга, спорта и культуры.

Юдинцы с просьбой (можно даже сказать, с мольбой) повлиять на катастрофическую ситуацию обратились в самые высокие государственные инстанции. Копию этого письма они принесли и в нашу редакцию.

- Все началось в 2015 году, когда нам сообщили, что поселковый стадион «Динамо» руководство Горьковской железной дороги отдает муниципалитету, - говорит жительница Юдино Елена Жадобова, которая и написала обращение. - Хоть и были у нас сомнения, тем не менее особой трагедии в этом жители не увидели. Все мы знаем, какое нынче внимание уделяют власти Казани и Татарстана спортивным объектам, паркам и культурным объектам: всюду преобразования, ремонт и улучшения. А вот в нашем случае... «Динамо» передали городу, затем его продали частному лицу. Все сотрудники, в том числе и опытные тренеры, уволены. Сейчас там лыжная школа, а тем, кто хочет побегать на стадионе, необходимо платить за вход. В 2016 году наступила очередь Дома пионеров.

Вначале объявили о том, что Дом пионеров продают, а после просто закрыли. К тому времени персонал сократили, здание законсервировали. В первую же зиму вышла из строя система теплоснабжения. Сейчас Дом пионеров - это жалкое зрелище: здание обветшало и его впору сносить. И вот теперь очередь дошла до Дворца культуры железнодорожников! Слухи об этом муссировались последние три года, а на днях само руководство Дирекции социальной сферы ГЖД подтвердило это.

Прежде чем начать разговор о проблеме, поднятой нашей читательницей, сделаем небольшое историческое отступление. В далеком 1926 году в поселке Юдино построили клуб для работников железной дороги и их семей. Был он деревянным и очень похожим на клуб в фильме «Девчата».

В 1959 году юдинцы отпраздновали большое по тем временам событие - на центральной площади поселка было возведено двухэтажное кирпичное здание площадью почти 4 тысячи кв. метров. Это был новенький клуб железнодорожников. Потом он стал называться Дом культуры, а в 1996 году ему присвоили статус Дворца культуры.

Все эти годы, а это чуть более 90 лет, культурный очаг был для посельчан центром для творчества, отдыха, приятного досуга. Фильмы, концерты, встречи с интересными людьми, важные мероприятия - все проходило и проходит тут до сих пор.

И конечно же, во дворце все эти годы шла активная кружковая работа, причем как для детей, так и для взрослых - на любой вкус, талант и спрос. Причем с годами популярность этих кружков и секций только выросла. Если в 2015 году в спортивных секциях, хореографических, вокальных и прочих кружках занимались 400 детей, то сегодня 19 кружков и секций ДК посещают почти 800 детей. В прошлом году в поселке были сданы два новых многоквартирных дома, и ребятни тут прибавилось.

Площадь перед ДК ежедневно полна людей. Здесь детская площадка, на которой играет малышня, тут прогуливаются мамы и бабушки с колясками. Проходят также практически все поселковые праздники, народные гулянья. И тем более непонятно, почему хотят закрыть ДК, если действительно закрытие планируется?

- Слухи эти ходят уже третий год, - говорит директор ДК Юрий Тулаев. - Непонятно, кто и зачем муссирует их, тем более нам никакие распоряжения, документы на эту тему не присылали. Коллектив наш дружный, никто пока за это время не уволился. Хотя сотрудники признаются, что дня не проходит, чтобы кто-то из знакомых им не позвонил и не спросил: вас еще не закрыли? Этот психологический прессинг неприятен, конечно же, люди находятся как бы в подвешенном состоянии и с тревогой думают о будущем: а вдруг действительно сократят? Мне же остается только успокаивать и говорить, что никаких действий со стороны наших учредителей не поступало.

Может, как раз в учредителях дело? В 2006 году случилась реорганизация, и Дворец культуры стал относиться к Казанскому региональному спортивно-культурному центру Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», а двумя года позже - в 2008 году - вошел в состав Дирекции социальной сферы ГЖД.

После визита в редакцию Елены Жадобовой мы послали официальный запрос руководству дирекции. Ответ готовился там долго, нас уверяли, что письмо в работе, но редакция так его и не дождалась. Зато в поселок нежданно нагрянули представители ГЖД. Об этом нам по телефону сообщили жители Юдино. Они же прислали видео с собрания, на котором визитеры рассказали о будущем ДК железнодорожников и подтвердили, что культурный объект отдают муниципалитету.

- Непонятно, на каких условиях, что будет с ДК дальше, куда денется персонал - все эти вопросы остались без ответа, - возмущается Елена. - Поймите правильно, мы не против того, чтобы город принял нас. Но где гарантия, что ДК не постигнет та же участь, что и Дом пионеров? Здание, в котором выросло не одно поколение посельчан, может разрушиться. Затем его продадут за копейки и будут делать с ним что угодно! А куда пойдут работать преподаватели, тренеры? Только в нашем ДК дети и взрослые с ограниченными возможностями ежемесячно могут выступать, показывать публике свои таланты. Что с этим всем будет? Вот мы и обратились за помощью к двум самым главным для нас руководителям - Владимиру Путину и Рустаму Минниханову. Надеемся, они не дадут свершиться акту вандализма. Под нашей петицией в защиту Дворца культуры подписались более 600 юдинцев. Знаем точно, что и казанцы нас поддержат.