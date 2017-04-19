Сегодня, 20 апреля, в Выставочном зале «Манеж», что в Казанском Кремле, открылась мультимедийная выставка «Жизнь». Эта экспозиция приурочена грядущей 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На выставке объедены мультимедийные технологии, кино, звук, игра света на огромных экранах. Современные спецэффекты погружают зрителей в атмосферу военных лет и радостного дня 9 мая 1945 года. События войны предстают ожившими картинами, где каждый слышит голос войны, звуки победы и видит Жизнь.

Как сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль», этот проект реализуется Российским военно-историческим обществом и Правительством Кировской области. Показ выставки в Республике Татарстан организован при поддержке Правительства Республики и Музея-заповедника «Казанский Кремль». В Казани увидеть выставку можно будет до 10 мая. Вход свободный.