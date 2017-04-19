Завтра, 21 апреля, в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ) подведут итоги проектного семинара «Реконструкция архитектурной среды и благоустройство пешеходных коммуникаций центра Казани» («Пешком по городу»).

Семинар проходил в необычном интерактивном режиме. 9 дней 6 команд, состоящих из неравнодушных казанцев и молодых архитекторов, гуляли по центру Казани, чтобы разработать свои предложения по благоустройству пешеходных туристических маршрутов и прилегающих к ним городских пространств.

Завтра команды представят свои идеи по шести маршрутам экспертному жюри, преподавателям и студентам Института архитектуры и дизайна в пространстве BFFT-Space.