На данный момент общая посевная площадь ячменя составляет 110 га. В общей сложности в планах района засеять более 14 тыс. га, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.
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