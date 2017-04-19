Сотрудники полиции Казани задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в карманных кражах.

Мужчина подозревается в серии краж, где общая сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей. Так, одной из заявительниц стала жительница Казани, которая сообщила, что находясь в аптеке, неизвестный достал из ее сумки кошелек.

Просмотрев камеры видеонаблюдения в аптеке, стражи порядка установили личность злоумышленника.

Им оказался 31-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, задержанный совершал кражи в аптеках, магазинах и общественном транспорте.