19 апреля в полицию Набережных Челнов поступил сигнал о якобы заложенной бомбе в отделе полиции ГИБДД.

Сообщение поступило от нетрезвого мужчины. По назначенному адресу приехали сотрудники полиции со служебными собаками. После обследования здания, взрывного устройства обнаружено не было.

Как рассказал 32-летний злоумышленник, так он решил отомстить Госавтоинспекции из-за того, что те не поднимали телефонную трубку, когда он звонил. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.