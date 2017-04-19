Тукаевский районным суд РТ рассмотрел гражданское дело возбужденное по иску Камской транспортной прокуратуры.

Тукаевский районный суд РТ запретил челнинскому предпринимателю осуществлять полеты на воздушном шаре с пассажирами, до получения соответствующего разрешения, сообщает пресс-служба Камской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что мужчина осуществлял экскурсионные полеты на воздушном шаре. Проверка подтвердила, что полеты проводились за определенную плату. Предприниматель не имел соответствующей лицензии, поэтом не мог оказывать данный вид услуг.

Прокурор обратился в суд с иском о запрете индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность коммерческих воздушных перевозок пассажиров на воздушном шаре до получения лицензии и коммерческого сертификата эксплуатанта. Исковые требование были удовлетворены.