Злоумышленники организовали игровые салоны в нежилых помещениях по ул. Декабристов и Чуйкова.

Московский районный суд Казани вынес обвинительный приговор троим местным жителям, которые занимались незаконным игорным бизнесом, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Было установлено, что летом и осенью 2016 года 30-летний Дмитрий Трутнев арендовал два нежилых помещения. В них были размещены компьютеры, на которых проводились азартные игры.

Администраторами заведения стали 21-летние Зарина Тазетдинова и Лилия Голубева. Незаконная деятельность злоумышленников была пресечена 23 ноября 2016 года. В итоге Московский районный суд Казани назначил Трутневу два года лишения свободы условно, а Голубевой и Тазетдиновой – полтора года условно.