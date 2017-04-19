В самом конце рейтинга оказались некоторые города Сибири и Дальнего Востока.

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород оказались самыми комфортными для жизни городами в России. Это следует из доклада, подготовленного Александром Соколовым и Оксаной Рудневой из Уральского отделения Российской академии наук, передает «Русская служба Би-би-си».

Ученые составили рейтинг городов России по уровню комфортности для проживания. Этот уровень оценивался на основании 25 различных показателей, среди которых – наличие в городе метро, налаженность авиасообщения, а также количество вузов и театров.

В самом конце рейтинга оказались Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск – это, по мнению исследователей, наименее комфортные для жизни российские города. Москва, полагают они, опережает занявшие второе и третье места в рейтинге Санкт-Петербург и Казань с большим отрывом.

Среди городов Татарстана в рейтинге также представлены Набережные Челны. Они разделили с Самарой 14-е и 15-е места.

Из доклада следует, что более комфортными для жизни оказались города, находящиеся в Европейской части России. По словам ученых, они развиваются быстрее благодаря транспортной доступности.