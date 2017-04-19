Монегаски в ответном, домашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов, выиграв в первой встрече на выезде у дортмундской «Боруссии» (3:2), чувствовали себя довольно комфортно. И это успокоило фаворитов.

Уже на 3-й минуте Мбалле забил первый гол, затем Фалькао на 12-й минуте удвоил перевес, после чего германцам для общего успеха нужно было забивать уже пять мячей, а забили они только один – на 48-й отличился Ройс. Окончательно интригу «убил» Жермен на 81-й минуте.

21 апреля предстоит жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 мая и 9-10 мая. Финал же назначен на 3 июня в столице Уэльса Кардиффе.