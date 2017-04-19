«Старая синьора» не была так уж непогрешима в защите, на действиях игроков «Барсы» сказалось неуемное желание сразу же забить гол. Но время шло, а гола все не было. И это при цирковых номерах каталонцев в обработке мяча. Но цирк – это не  совсем футбол. Месси так и не сумел забить Буффону, а «Барса» не смогла повторить подвиг матча против ПСЖ.  В полуфинал прошел «Ювентус» с седеющим Буффоном.