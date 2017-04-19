Ресторан «8 Skyterrace&grill» - первый и на сегодняшний день единственный казанский ресторан формата «Sky terrace» - открыл новый ресторанный сезон в городе с участием известного шеф-повара Алексея Иванова.

Представляем героя:

Алексей Иванов прошел обучение в Италии, а именно в кулинарной школе «Academia Barilla» кулинарной академии «Le Cordon Bleu». Кроме того, на острове Бали им была освоена классическая индонезийская кухня. В течение многих лет занимал должность шеф-повара различных ресторанов, а последние семь лет выступал в роли бренд-шефа известной ресторанной сети «Торро Гриль» в Москве, а также два года возглавлял журнал «Гастроном» в качестве шеф-редактора. Лауреат отборочного международного конкурса поваров «Золотой Бокюз».





О меню ресторана

Алексей Иванов разработал для ресторана «8 Skyterrace&grill» уникальное меню, насчитывающее свыше 50 блюд от закусок и салатов до авторских блюд и стейков из мраморного мяса, которое закупается исключительно у российских производителей. Политика ресторана предполагает выбор лучших продуктов: для приготовления стейков в «8 Skyterrace&grill» используется исключительно мясо быков породы Ангус зернового откорма. Его потрясающий мраморный рисунок высшей категории достигается за счет правильного ухода животных и их сбалансированного питания.

Помимо мясных блюд, в нынешнем сезоне Алексей Иванов внес в меню множество новых позиций: рыбные блюда, морепродукты, а также оригинальные брускетты, салаты в необычной подаче и десерты собственного приготовления.

По мнению Алексея Иванова, ресторанный рынок Казани подразумевает высокую требовательность со стороны клиентов. Несмотря на высокое качество блюд ресторана «8 Skyterrace&grill», в его меню есть место и вполне бюджетным предложениям. Например, стейк с соусом и гарниром, там можно заказать всего за 700 рублей. Почему так дешево? Традиционно на премиальные стейки, такие как рибай, идет лишь десятая часть мяса, полученного при разделке туши. Прочее мясо обычно используют для приготовления фарша. Однако, как заметили американские повара, при грамотной технологии приготовления и соответствующем маринаде, так называемые альтернативные стейки нисколько не уступают по вкусу премиальным, а в некоторых случаях даже превосходят их. Их примеру при составлении нового меню «8 Skyterrace&grill» последовал и Алексей Иванов, внеся в него вкусные и недорогие блюда.

Кстати, «SkyTerrace» - формат ресторана под открытым небом с панорамным видом на город - становится все популярнее в мире. На сегодняшний день подобные заведения действуют в таких красивейших городах мира, как Москва, Париж, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур и многих других. «8 Sky terrace&grill» в Казани - это ресторан с уникальным панорамным видом на историческую часть города, работающий с марта по декабрь. Его пространство разделено на две части: большая остекленная терраса и площадка под открытым небом.

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