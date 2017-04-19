Сроки пересчета пенсии для неработающих пенсионеров сокращаются с четырех месяцев после увольнения с работы до одного. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Об этом сегодня пишет «Парламентская газета»
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По словам автора законопроекта, председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в Пенсионном фонде достаточно средств, чтобы неработающие пенсионеры начали получать положенные им выплаты в самый короткий срок.
Сейчас срок от момента увольнения до момента пересчета может достигать четырех месяцев, предлагается установить срок не более одного месяца. Таким образом, новая пенсия будет начисляться не позже 1-го числа следующего месяца после увольнения.
Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что законопроект устраняет несправедливость.
«Когда пенсионер становится неработающим, он должен получать пенсию, предусмотренную для неработающих граждан, в полном объеме», - сказал он.
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