По словам автора законопроекта, председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в Пенсионном фонде достаточно средств, чтобы неработающие пенсионеры начали получать положенные им выплаты в самый короткий срок.

Сейчас срок от момента увольнения до момента пересчета может достигать четырех месяцев, предлагается установить срок не более одного месяца. Таким образом, новая пенсия будет начисляться не позже 1-го числа следующего месяца после увольнения.

Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что законопроект устраняет несправедливость.

«Когда пенсионер становится неработающим, он должен получать пенсию, предусмотренную для неработающих граждан, в полном объеме», - сказал он.