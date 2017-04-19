В связи с резким ухудшением погодных условий – мокрого снега, ледяного дождя и гололеда дорожные службы республики работают в особом режиме.

В случае ухудшения погодных условий в Казани организуют дежурство тяжелой техники, сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Водителям рекомендуется без необходимости не выезжать за пределы города, соблюдать скоростной режим.

На федеральные дороги сегодня вышли 109 единиц снегоуборочной техники, рассыпана 1000 тонна противогололедных материалов. На дорогах регионального значения работают 120 единиц техники, использованы 1860 тонн противогололедных материалов.

По данным системы ГЛОНАСС на 09.00, из-за сложных дорожно-метеорологических условий на межмуниципальные маршруты не назначены 83 рейсовых автобуса. В системе мониторинга вышли 169 автобусов.