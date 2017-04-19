А накануне ночью в Альметьевске на проспекте Строителей водитель мотоцикла «Ямаха», 1995 года рождения не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. От полученных травм парень скончался в больнице. Кстати, он управлял мотоциклом, будучи лишенным права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.