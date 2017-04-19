Сегодня рано утром на 878 километре автодороги Москва - Уфа в Пестречинском районе из-за неблагоприятных погодных условий произошло ДТП с участием грузовых автомобилей ГАЗ и «Фрейтлайнер», а также легкового автомобиля «Шевроле». В результате два человека погибли и два - получили травмы, сообщает УГИБДД МВД по РТ.
А накануне ночью в Альметьевске на проспекте Строителей водитель мотоцикла «Ямаха», 1995 года рождения не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. От полученных травм парень скончался в больнице. Кстати, он управлял мотоциклом, будучи лишенным права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.
Loading...