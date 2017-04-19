Экспериментальная олимпийская сборная России после двух матчей против сборной Франции вновь пригласила Владимира Ткачева и Эмиля Гарипова на два матча со сборной Швейцарии. Видимо, на игроков казанского «Ак Барса» рассчитывают всерьез.