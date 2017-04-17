Житель Зеленодольска выставил в Интернете объявление о продаже запчастей.

После чего он получил сообщение: «Возможен обмен?». Открыв смс, мужчина прошел по ссылке, чтобы посмотреть фото. Однако никакого изображения там не было. С тех пор молодому человеку перестали поступать смс-уведомления из банка о снятии наличных, а с самой карты были списаны 8 тысяч рублей. Оказалось, что при помощи таких сообщений мошенники заражают телефон вирусом.

Вся конфиденциальная информация с телефона – почта, счета в банке – попадают к аферистам.