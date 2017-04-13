Овен

Ваша жизнь заиграет новыми красками. Не исключены удачные крупные приобретения. На работе не расслабляйтесь, если дадите себе слабинку, то можете потерять то, что с таким трудом достигли на прошлой неделе. Ваше новое достижение в жизни может быть связано с оправданным риском.



Телец

Вам предстоит довольно хлопотная неделя. Приняв какое-то важное для себя решение, все-таки посоветуйтесь с человеком, которому доверяете. Не исключено, что неоценимую услугу окажет вам близкий человек. В семейный праздник будьте искренни, не сдерживайте эмоции.



Близнецы

Сейчас просто необходимо заняться самообразованием для того, чтобы продвинуться по служебной лестнице. В связи с этим не исключено, что вам представится отличная возможность пройти обучающие курсы, причем бесплатно. Семейные дела потребуют много времени и больших трат.



Рак

Благополучно преодолеете преграды, которые возможны на этой неделе. Финансовая ситуация в семье стабильная. Потребуется ваше участие в судьбе одного из близких людей. Человек, с которым вы недавно поссорились, глубоко переживает ваш разрыв, сделайте первым шаг навстречу.



Лев

Будьте внимательны к знакам судьбы! Любая информация, которую вы получите из разных источников, пойдет вам на пользу. Не исключено возвращение старого долга. В финансовых вопросах будьте смелее, не бойтесь вкладывать в дела, которые вам предложат друзья.



Дева

Вы вдруг задумаетесь о смене места работы. Интуиция вам поможет сделать правильный выбор. Но начать поиски лучше со следующей недели. Не исключено, что произойдет событие, которое что-то изменит в вашей жизни. Возможно обострение отношений с домашними.



Весы

Главным радостным событием этой недели для вас станет примирение с родителями или прояснение ситуации, связанной с любимым. Так что личная жизнь наладится. Ваша сила убеждения сейчас велика, вам удастся убедить коллег довериться вам и начать новый проект.



Скорпион

Если вы уже готовы измениться внутренне или что-то изменить в своей жизни, то действуйте! Выгода для вас будет просматриваться даже в на первый взгляд неперспективных делах. Надежду вам подарит и поднимет настроение встреча с человеком из вашего прошлого.



Стрелец

Ожидается улучшение вашего финансового положения. На работе и в семье дела более-менее благополучны. Но все-таки от окончательного решения по важному для вас вопросу лучше воздержаться, чтобы не спровоцировать напряженность в отношениях с окружающими.



Козерог

Пришла пора отправиться в путешествие, о котором вы мечтали и которое давно запланировали. Вам придется пообщаться с человеком, к которому у вас неприязнь. Возможно, теперь вы измените свое отношение к нему. Не исключено, что с его помощью вам удастся сдвинуть с мертвой точки старое дело.



Водолей

Ваш чересчур серьезный настрой в решении любых вопросов может вызвать раздражение у окружающих. Хотя и бурное проявление чувств и эмоций вам сейчас только повредит, особенно при деловом разговоре, если он состоится по инициативе вашего коллеги. Больших доходов в семье ждать не приходится.



Рыбы

Удачны новые знакомства - они принесут вам не только дополнительный доход, но и надежду на перспективную работу. Благополучно удастся избежать обмана. В семейных отношениях старайтесь действовать без авторитаризма - на этой неделе вы как никогда склонны к этому.