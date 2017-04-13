Телец
Вам предстоит довольно хлопотная неделя. Приняв какое-то важное для себя решение, все-таки посоветуйтесь с человеком, которому доверяете. Не исключено, что неоценимую услугу окажет вам близкий человек. В семейный праздник будьте искренни, не сдерживайте эмоции.
Близнецы
Сейчас просто необходимо заняться самообразованием для того, чтобы продвинуться по служебной лестнице. В связи с этим не исключено, что вам представится отличная возможность пройти обучающие курсы, причем бесплатно. Семейные дела потребуют много времени и больших трат.
Рак
Благополучно преодолеете преграды, которые возможны на этой неделе. Финансовая ситуация в семье стабильная. Потребуется ваше участие в судьбе одного из близких людей. Человек, с которым вы недавно поссорились, глубоко переживает ваш разрыв, сделайте первым шаг навстречу.
Лев
Будьте внимательны к знакам судьбы! Любая информация, которую вы получите из разных источников, пойдет вам на пользу. Не исключено возвращение старого долга. В финансовых вопросах будьте смелее, не бойтесь вкладывать в дела, которые вам предложат друзья.
Дева
Вы вдруг задумаетесь о смене места работы. Интуиция вам поможет сделать правильный выбор. Но начать поиски лучше со следующей недели. Не исключено, что произойдет событие, которое что-то изменит в вашей жизни. Возможно обострение отношений с домашними.
Весы
Главным радостным событием этой недели для вас станет примирение с родителями или прояснение ситуации, связанной с любимым. Так что личная жизнь наладится. Ваша сила убеждения сейчас велика, вам удастся убедить коллег довериться вам и начать новый проект.
Скорпион
Если вы уже готовы измениться внутренне или что-то изменить в своей жизни, то действуйте! Выгода для вас будет просматриваться даже в на первый взгляд неперспективных делах. Надежду вам подарит и поднимет настроение встреча с человеком из вашего прошлого.
Стрелец
Ожидается улучшение вашего финансового положения. На работе и в семье дела более-менее благополучны. Но все-таки от окончательного решения по важному для вас вопросу лучше воздержаться, чтобы не спровоцировать напряженность в отношениях с окружающими.
Козерог
Пришла пора отправиться в путешествие, о котором вы мечтали и которое давно запланировали. Вам придется пообщаться с человеком, к которому у вас неприязнь. Возможно, теперь вы измените свое отношение к нему. Не исключено, что с его помощью вам удастся сдвинуть с мертвой точки старое дело.
Водолей
Ваш чересчур серьезный настрой в решении любых вопросов может вызвать раздражение у окружающих. Хотя и бурное проявление чувств и эмоций вам сейчас только повредит, особенно при деловом разговоре, если он состоится по инициативе вашего коллеги. Больших доходов в семье ждать не приходится.
Рыбы
Удачны новые знакомства - они принесут вам не только дополнительный доход, но и надежду на перспективную работу. Благополучно удастся избежать обмана. В семейных отношениях старайтесь действовать без авторитаризма - на этой неделе вы как никогда склонны к этому.
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