Медики бьют тревогу: с каждым годом, с каждым поколением распространенность депрессии возрастает, а сама она «омолаживается». Сейчас депрессия встречается даже у 12 - 13-летних ребят. Раньше такого не было.



Настораживает и другой факт - рост суицидальных попыток, в том числе и в Татарстане. С чем связаны такие негативные тенденции? Почему мы стали поколением депрессии? И как с этим бороться? Обо всем этом журналистам рассказали казанские психотерапевты на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Чтоб ты жил в эпоху перемен!»

Представьте следующую ситуацию: у человека болят зубы, однако никакие методы лечения ему не помогают. Мучительные боли не прекращаются. Стоматологам ничего не остается, кроме как удалять зубы один за другим. В итоге выясняется, что все дело в депрессии, при которой нарушается восприятие боли. Заболевание просто не поддается лечению. При этом у пациента врачи обнаруживают такой симптом, как ангедония - утрата способности получать удовольствие. Человек ест через силу, не хочет общаться с окружающими, работа не доставляет ему удовольствия, его ничего не радует. Такие случаи в последнее время перестают быть чем-то необычным. Психотерапевты объясняют высокую распространенность депрессии в наше время эпохой перемен.

- Есть даже такое китайское высказывание, проклятие: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» Вот сейчас так и происходит. В обществе существуют нестабильность, кризис. Это по-разному называют. Наши перемены настолько часты, что человеку нужно обладать достаточно стабильной психикой, чтобы уметь приспосабливаться к возникающим изменениям. Однако в переменах ничего плохого нет. Нужно относиться к этому как к тренировке нервной системы, воспринимать все позитивно, - объяснила профессор кафедры психотерапии и наркологии КГМА Римма Набиуллина.

Кроме того, возрастают информационные нагрузки, увеличивается темп жизни. Виноватыми оказались и СМИ, которые демонстрируют много негативной, стрессовой информации. Все это влияет на психическое здоровье населения. Может быть, поэтому смертность в тюрьме среди мужчин в три раза меньше, чем на свободе? Представители сильного пола при возникновении трудностей считают слабостью попросить помощи у кого-то, к примеру, обратиться к психологу, психотерапевту. Мужчины находят другой способ - алкоголизацию.

- Обращение к врачу они считают проявлением слабости, лучше уйти в запой. К тому же так дешевле. Но нужно смотреть вдаль. Если каждый раз уходить в запой, то сомнительная экономия получается на собственном здоровье, - отметила спикер.

Где в России живут самые несчастные люди?

Карта самых депрессивных районов составляется исходя из количества и попыток совершения суицидальных действий. По подобным проявлениям в республике в лидерах бывает Бугульма. Раньше в числе депрессивных районов оказывался Альметьевск, но сейчас ситуация там улучшилась. А вот в Казани и Набережных Челнах живут одни из самых счастливых людей.

Есть данные и по России. Так, частота суицидов среди подростков в Москве в 50 раз меньше, чем в Сибири. Специалисты связывают это с более благоприятными условиями жизни и более эффективным оказанием медицинской помощи. Хорошие показатели на уровне столицы отмечаются и на Кавказе. Там это объясняется культурным фактором.

Однако высокий уровень жизни, материальное благосостояние вовсе не являются профилактикой депрессии. Если взять такую развитую страну, как Швеция, то в ней суицидальная активность граждан выше, чем в странах с низким уровнем жизни. Специалисты рассказали, что в Индии, к примеру, депрессии нет. Люди в этой стране благодарные и удовлетворенные жизнью. Как мы видим, важную роль играет вовсе не материальное благополучие.

- Все идет от семьи. Даже если в семье нет материального благополучия, но есть взаимопонимание, когда родители замечают своих детей, занимаются ими, дети могут обратиться с любыми вопросами к родителям, доверяют им, у родителей есть на это время… Вот такие вещи очень важны. Мы должны понимать, что наши дети принадлежат ни школе, ни институту, а в первую очередь нам самим, - подчеркнула Римма Набиуллина. - Родители ответственны за то, чтобы быть в контакте со своими детьми. Подростковый возраст не является причиной возникновения недопонимания. В норме в подростковом возрасте тоже должно быть все хорошо. Суициды возникают у детей, которые чувствуют одиночество, не могут поделиться проблемами. Даже если взрослым проблемы кажутся незначительными, для ребенка они важны.

К сожалению, суицидальные действия также «молодеют». Если раньше у детей младше 14 лет регистрировались единичные случаи суицидов, то сейчас они бывают и в 10 лет. В 2016 году в Татарстане число суицидальных попыток среди несовершеннолетних увеличилось с 60 до 78 случаев.

Боремся с депрессией: осанка, солнце и банан

Люди, страдающие депрессией, даже мыслят по-другому. Они не могут вспомнить радостные события, которые были в их жизни. Им кажется, что в настоящем нет ничего хорошего, что и будущее будет таким же беспросветным. Возникают ошибки мышления, которые влияют на эмоции. Психотерапевты убеждены, что причина проблем не в самих событиях, а в отношении человека к ним. Чтобы не было депрессии, нужно позитивно мыслить. Интересно, что оптимистичные, правильные мысли возбуждают тот же самый участок головного мозга, на который воздействуют антидепрессанты.

Спасти от депрессии могут самые обычные вещи: танцы, пение, контрастный душ, занятия спортом. Все эти действия повышают обмен нейромедиаторов в мозге, увеличивают выработку и выброс эндорфинов. Говоря проще, человек становится счастливее. Выпрямитесь сейчас, и в вашем организме увеличится уровень серотонина - гормона радости. Погуляйте на свежем воздухе под солнцем, замените дома тусклые лампочки на яркие. Важную роль играет и питание. Бананы, шоколад, жирная рыба поднимают настроение. И не забывайте про позитивные мысли. Есть механизм биологической обратной связи. Когда ты думаешь о хорошем, специально выбираешь положительные мысли, а тебе в этот момент не очень радостно, это вызывает выработку серотонина. Настроение повышается.