Получаю страховую пенсию по инвалидности, так как имею пожизненную инвалидность. 19 апреля мне исполнилось 60 лет. Скажите, пожалуйста, когда следует обратиться в органы ПФР за назначением пенсии по старости и с какого срока мне будет назначена эта пенсия.

Марат Ахметович



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, с 1 января 2010 года страховая пенсия по инвалидности устанавливается на срок, на который конкретное лицо признано в установленном порядке инвалидом, но не дольше, чем до достижения им пенсионного возраста. В вашем случае пенсия по инвалидности установлена вам до 18 апреля 2017 года включительно, а с 19 апреля будет назначена страховая пенсия по старости.

При этом вам не нужно будет подавать в Пенсионный фонд заявление о назначении страховой пенсии по старости, она будет назначена в беззаявительном порядке. Если по документам вашего пенсионного дела у специалистов УПФР возникнут вопросы, то они обязательно с вами свяжутся или пригласят на прием.

Обращаем также ваше внимание на то, что ежемесячная денежная выплата, которая установлена вам как лицу, признанному инвалидом, будет выплачиваться и далее, после назначения пенсии по старости.