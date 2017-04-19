Слышала, что сейчас информацию о состоянии своего пенсионного капитала можно получить несколькими способами. Хотелось бы узнать подробнее, какими именно.

Сания Хайрулловна



Уважаемая Сания Хайрулловна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, татарстанцы могут получать информацию Пенсионного фонда удобным для себя способом.

Для пользователей интернета Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан представлено в социальных сетях Twitter, Facebook и ВКонтакте. На страницах отделения можно получить оперативную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, оставить жалобу или пожелание, подписаться на новостную ленту и получать информацию о последних новостях и изменениях в пенсионной системе. В 2017 году татарстанский Пенсионный фонд расширил свою работу и создал канал на YouTube.

- Мы понимаем, что все большее число граждан различных возрастов присутствует в социальных сетях и отделению Пенсионного фонда как социально ориентированной организации необходимо использовать этот ресурс, чтобы быть ближе к жителям нашей республики, применять удобные для них формы взаимодействия, - отметил управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин.

За последний год в социальные сети поступило более 1000 запросов от граждан республики. Нововведением этого года является онлайн-консультация посредством мессенджера Telegram, за два месяца работы было принято более 100 запросов от граждан по всей республике.

Чтобы задать вопрос в мессенджере Telegram, гражданину необходимо скачать программу и отправить запрос на номер +7 (927) 419-27-27. Ответ на вопрос специалистом татарстанского Пенсионного фонда будет произведен в кратчайшие сроки.