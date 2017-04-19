Ровно год назад мой муж-пенсионер приехал в гости в Америку и скоропостижно скончался. Объясните, пожалуйста, как мне получить пособие на погребение.

Алия



Как ответила начальник отдела выплаты пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани И.Ибрагимова, выплата пособия на погребение неработавшего пенсионера производится лицу, осуществившему погребение умершего гражданина, на основании поручения, выдаваемого управлением ПФ по месту жительства умершего, если обращение за пособием последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти пенсионера.

Для того чтобы получить пособие на погребение, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда и иметь при себе следующие документы: паспорт лица, обратившегося за пособием, справку из загса формы 33, трудовую книжку неработавшего пенсионера.

В вашем случае выплатить пособие на погребение не представляется возможным в связи с истечением 6-месячного срока обращения.