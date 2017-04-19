Моя дочь является получателем пенсии по случаю потери кормильца, в настоящее время ей 14 лет. Могу ли я в этом случае получать ее пенсию через кредитное учреждение?

Елена



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсия, независимо от срока ее назначения, если ее получателем является ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо лицо, достигшее возраста 18 лет и признанное недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, зачисляется на счет одного из родителей либо опекуна в кредитной организации или в случае доставки пенсии организацией почтовой связи (иной организацией, осуществляющей доставку пенсии) вручается родителю либо опекуну, если подать заявление об этом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.

Ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе получать установленную ему пенсию путем зачисления на его счет в кредитной организации или путем вручения пенсии организацией почтовой связи (иной организацией, осуществляющей доставку пенсии), о чем этот ребенок подает соответствующее заявление в территориальный орган пенсионного обеспечения. При этом обращаем ваше внимание, что в случае выбора способа доставки пенсии через кредитное учреждение на лицевой счет законного представителя указанный счет должен быть обязательно номинальным, открывается он для зачисления сумм пенсий и иных выплат несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных получателей, перечисляемых законным представителям (родители, опекуны, попечители) на содержание подопечных.

Таким образом, пенсия вашей дочери может перечисляться на ваш расчетный счет в кредитном учреждении только при условии, что этот счет будет являться номинальным.