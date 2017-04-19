До выхода на пенсию по старости мне осталось несколько месяцев. В настоящее время живу с детьми, не по адресу регистрации, указанному в паспорте. Могу ли я обратиться за назначением пенсии в орган ПФР по фактическому месту жительства?

Ирина Александровна



Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Сафиуллина, порядок обращения за страховой пенсией граждан урегулирован Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Правилами обращения за страховой пенсией, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 №884н.

Заявление о назначении страховой пенсии по старости подается в территориальный орган ПФР по месту жительства, подтвержденному паспортом или свидетельством о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации. Его можно подать лично либо через своего законного представителя - доверенное лицо.

Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории РФ, подают заявление о назначении страховой пенсии в территориальный орган ПФР по месту своего пребывания. Место пребывания подтверждается свидетельством о регистрации по месту пребывания на территории РФ.

Те граждане, которые не имеют подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания, обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР по месту своего проживания. Фактическое место проживания гражданина РФ на территории России подтверждается его личным заявлением.

Сегодня для наших граждан имеется много возможностей подачи заявления о назначении пенсии.

Заявление можно подать лично либо через законного представителя. Можно направить его по почте (при этом днем обращения за страховой пенсией будет считаться дата, указанная на почтовом штемпеле), а также через работодателя (при условии, что застрахованное лицо состоит в трудовых отношениях с этим работодателем и с письменного согласия работника).

Можно подать заявление через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства, если МФЦ оказывает услуги по приему заявлений на назначение пенсии.

Обратиться за назначением пенсии можно не выходя из дома - через интернет. Такая возможность есть в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

Обратите внимание!

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени. Пенсия будет назначена со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на нее.