Хоккеисты казанского «Ак Барса» по традиции в конце прошлой недели простились со своими болельщиками, пригласив тех в «Татнефть-арену» на спортивный праздник.



Радует, что с недавних пор клуб все чаще использует любую возможность, чтобы устроить неформальную встречу с болельщиками. Так, уже летом ждем очередной международный слет болельщиков в Казани с выездом на природу со всевозможными конкурсами и играми.

Другая новость недели - Зинэтула Билялетдинов остается в клубе, причем в должности главного тренера. По нашей информации, на два года.

То, что кредит доверия пока у ЗБ безграничен, подтверждает и тот факт, что Наиль Маганов (человек, представляющий титульного спонсора команды) высказался в том плане, что бронзовые медали, добытые командой в этом году, являются несомненным успехом.

Что же, если учитывать тот факт, что на сегодняшний день «Ак Барс» явно не готов конкурировать по уровню бюджета с «Магниткой» и СКА, да и с «Авангардом», пожалуй, то выступление прошедшего сезона действительно можно считать удовлетворительным. Особенно если учесть, что денег на покупку уже сложившихся звезд особо не выделялось. Стратегически это все называлось взятым клубом курсом на омоложение состава и возвращение своих воспитанников. И оно так и было, но только отчасти. Иначе чем объяснить появление в команде таких игроков, как Эллиотт, Хлыстов, Солодухин? Список при этом можно было бы и продолжить. То есть «точечное приобретение» делалось из соображения, кто еще свободен в данный момент на рынке. Так что если вспомнить недавнее заявление Равиля Шавалеева о том, что «сейчас на рынке игроков нет», то можно с большой долей вероятности говорить, что и в будущем сезоне картина кардинально не изменится. А ведь 30 апреля у многих игроков «Ак Барса» заканчивается контракт, но пока известно лишь, что Зият Пайгин попытает счастья за океаном, туда же посматривает и Владимир Ткачев, а из конкретно ушедших - буквально вчера стало известно о том, что Хлыстова и Эллиотта в клубе не будет.

Если же разбирать команду конкретно по игрокам, то статистика не всегда дает реальное представление вещей или же статистические выкладки не всегда подтверждают чье-то субъективное мнение.

Начать по традиции следует с вратарей. Одно время специалисты отмечали, что вратарский тандем Казани Галимов - Гарипов является самым перспективным в лиге, но по мере приближения игр плей-офф в «Ак Барсе» на лед стал выходить только Эмиль Гарипов. Да, Эмиль уже набрался опыта, но уступает все же и Кошечкину, и Коскинену. Кто-то может заметить, что те играют в команде, где и защита построже, и на нападение уходит больше времени, а значит, вратарям там легче.

Но вратарская позиция при всей своей уязвимости предполагает две незыблемые позиции: коэффициент надежности (среднее количество пропущенных шайб за игру) и процент отраженных бросков. И играли по этим показателям вратари примерно одинаково, но тут следует учитывать тот факт, что Гарипову тренерами было доверено защищать ворота в 55 матчах, а Галимову - в 24. А стало быть, и общий КПД у Гарипова выше.

Среди защитников в казанском клубе первое место единогласно отдается Степану Захарчуку. Да, количество силовых приемов у него явно зашкаливает, особенно в тех случаях, когда он получал матч-штрафы. Но зрелищность и надежность - тоже не слабые его качества. При этом, отметим, он второй бомбардир и снайпер среди защитников «Ак Барса». И по времени, проведенному на льду, Степан чуть уступает лишь Дамиру Мусину.

По статистическим данным, самый высокий КПД действий на льду среди нападающих у Федора Малыхина. Федор наконец-то сыграл полностью ровный сезон без взлетов и падений, почти избежав травм. Да, по общей результативности с большим отрывом лидируют Владимир Ткачев и Джастин Азеведо, но тут следует помнить, что Малыхин-то проводил в среднем за матч минуты на четыре меньше вышеозначенных коллег. А также вспомнить, что в буллитных сериях он отличился иногда по два раза за матч. Да и в большинстве Федор выходил во второй пятерке, а Ткачев и Азеведо - в первой.

Нельзя не отметить также Андрея Попова и Антона Глинкина - вот эти-то приобретения оказались объективно точечно полезными.

Отдельной строкой выделим Артема Лукоянова. Таких обычно называют форвардами оборонительного плана. Таковым в известном смысле можно назвать и капитана Александра Свитова, но у того несколько иная харизма - «вожак стаи».

А вот по качеству разрушителей чужих атак можно отметить двух молодых игроков - Глухова и Чибисова. Иржи Секач на редкость органично влился в команду и лидирует по силовым приемам в обороне и количеству отраженных бросков. А это всегда высоко ценилось у форвардов.

Открытием сезона многие называют Дамира Мусина. В свои 22 года он не по годам рассудителен, а по показателю «плюс/минус» и вовсе лучший в команде. При этом защитник при 61 проведенном матче набрал всего 16 минут штрафа.

В целом же команда сыграла в свою силу, и в данном случае не стоит пенять хоккеистам, что они всухую проиграли свою серию «Магнитке». Объективно мы и не могли ее вытянуть, тогда как и против «Салавата», и против «Авангарда» сыграли уверенно. А тут еще посыпались травмы - Лукоянов и Свитов по сути доигрывали серию на морально-волевых, остальные же были просто вымотаны. Но команда не развалилась - она жива. И этот сезон «Ак Барс» вполне может занести себе в актив. Были и более трудные времена, главное, что костяк и тренерский штаб сохранены. А дальше уже можно ставить и более серьезные задачи.